¡El trino que la barra de Nacional le dedicó al DIM tras el título!

Los Del Sur, al momento de festejar el título de Atlético Nacional en la Liga BetPlay, se acordaron de esa histórica final que ganó el DIM en 2004. Hubo trino.

Llegó en un contexto de alegría. Después de 5 años nuevamente el cuadro verdolaga ganó una Liga y esta fue una revancha para todo su entorno. Se logró ante Deportes Tolima, un rival que 4 años atrás les ganó una final en el Atanasio Girardot. Ahora fue al contrario. Atlético Nacional la ganó visitándolos. Por eso el desahogo de algo que, parece, tenían pendiente. ¡Y por eso el recuerdo del DIM!

El mensaje de Los Del Sur a Independiente Medellín

“Vamos por uds, @DIM_Oficial no se escondan la próxima. ‘No hay deuda que no se pague’”, se publicó en la cuenta en Twitter de la barra popular de Atlético Nacional. Hay dos referencias puntuales en esas palabras. La primera es el recuerdo de aquella final de 2004 entre los dos equipos que terminó ganando el Poderoso y de la que no ha existido revancha.

Lo segundo es por eso, claramente. No se ha vuelto a dar una final entre los dos y esta vez estuvo cerca de pasar. Independiente Medellín tuvo la posibilidad de clasificación hasta la última fecha de los cuadrangulares. El cupo terminó siendo para Deportes Tolima y seguramente a eso se refiere el mensaje en la parte de “no se escondan la próxima”.

Vamos por uds @DIM_Oficial no se escondan la próxima. “No hay deuda que no se pague” — Los Del Sur (@LDSoficial) June 27, 2022

También hubo mensaje de la barra popular de Independiente Medellín

En ese contexto de festejo por el lado de Atlético Nacional, también se dio esta publicación en la cuenta de la Rexixtenxia Norte 1998: “No lo vas a olvidar, el rojo festejaba vos te fuiste a llorar. #campeonexentucara 27 junio 2004”. Y luego uno más en el que dice: “Para los que estuvimos presentes ese 2004 es un grandísimo recuerdo, nosotros no somos hinchas de los títulos somos hinchas del @DIM_Oficial y este fue un logro para el equipo. No entiendo por qué reprochan esto parece que les doliera a Uds también. Feliz lunes”.