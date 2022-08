El paso de David González por Manchester City y el porqué no jugó

Durante un par de temporadas, David González -actual entrenador del DIM– tuvo contrato con Manchester City. ¡Así fue su historia en el poderoso club inglés!

La inició en 2009 tras el paso por el fútbol argentino. Había hecho parte del famoso Club Atlético Huracán de Ángel Cappa que fue subcampeón, sin llegar a tener minutos de juego con ellos. Terminó el vínculo, se casó con Cara y tuvo un viaje al Reino Unido por invitación de quien ahora era su suegro. A partir de ahí se generó un contacto que le permitió llegar a Manchester City para continuar su carrera. Pasó a integrar las filas del club que iniciaba un ambicioso proyecto deportivo.

El Manchester City al que llegó David González

Recientemente había sido comprado por un grupo inversor árabe. Para el plantel principal ficharon a jugadores como Carlos Tévez, Roque Santa Cruz, Emmanuel Adebayor, Kolo Touré, Sylvinho, Joleon Lescott, Patrick Vieira y Gareth Barry. En el caso de David González, llegó a reforzar el plantel de reservas. Ahí iba a empezar, ya que los arqueros principales eran el irlandés Shay Given y el recientemente contratado Stuart Taylor. Además tenía a Gunnar Nielsen como las otra alternativa.

Al colombiano le hicieron contrato por varios años, esperando su rendimiento en la reserva y aguardando por una posibilidad para él. Estaba acercándose a los 30 años, pero venía libre y sin jugar en la reciente campaña. Estuvo entrenando, se ganó el lugar y para 2010 ya fue inscrito de manera profesional. ¡Podía jugar! Y estuvo muy cerca de hacerlo en abril, cuando los arqueros principales se lesionaron al mismo tiempo.

¿¡Entonces por qué no jugó!?

Fue un infortunio. ¡David González también se lastimó! Tuvo una molestia en la ingle que lo tenía inactivo por ese tiempo. Así que el City debió recurrir a su tercer arquero (Nielsen) y lograr el fichaje de uno más: el húngaro Márton Fülöp. Ya con 4 arqueros más compitiendo por el puesto, para el colombiano fue imposible.

Se terminó la temporada sin posibilidades y para David González empezaron las sesiones, más allá de la posibilidad que tuvo de hacer parte de la pretemporada en Estados Unidos junto a los nuevos fichajes del equipo: Yaya Touré, David Silva y Mario Balotelli. Se fue a Leeds United y luego a Escocia a jugar con Aberdeen. Cuando volvió, terminó el vínculo. Se quedó a jugar en el Reino Unido con Brighton & Hove Albion, haciendo que su paso por Manchester City le dejara experiencias atajando en el equipo de reservas.

Lo que ha contado David González del paso por Manchester City

Lo hizo en entrevista con el diario Q’Hubo:

– “Al principio veía a mis compañeros como galácticos, de otro planeta, pero todos somos iguales. Es lo mismo estar en un camerino del Medellín al de Manchester City. Con todos tenemos una muy buena relación”.

– “Acá voy a ver los partidos del City, aunque en la temporada pasada viajé cuatro veces con el equipo. Estuve en estadios como el del Arsenal y uno se emociona de ver los estadios llenos y los cantos de los hinchas que son muy diferentes a los de todo el mundo”.

– “El compañero que me sorprende en las prácticas es Emmanuel Adebayor. No hay otro que se le compare. No se cansa y hacer ver muy fácil la definición. Es un gran jugador y es quien más me sorprende cuando hacemos trabajos con balón”.