El club internacional que quiere a Juan David Mosquera

Que Juan David Mosquera aún no juegue con el DIM es señal de que algo pasa. Algo bueno para él, para el club. A los hinchas, en cambio, les marchita el corazón.

Justo cuando viene Marrugo, se junta con Ricaurte, por banda está Pardo y arriba Pons se encuentra rodeado. El equipo de David, que de a poco arma su rompecabezas, se quedará sin una ficha importante.

Juan David Mosquera tiene posibilidades de irse. Lo buscan en el exterior, con diálogos oficiales, mas no cerrados. Siguen ahí, en tratativas. De allí que no juegue, aunque entrene para no perder la forma.

Cada día revela un episodio más. Esta vez se sabe que dicho club con interés marcado en el jugador del Poderoso es el Portland Timbers. La MLS de nuevo, como destino inmediato para muchos futbolistas. Sus atractivos salarios y el hecho de vivir en un país desarrollado atrapan, seducen al jugador.

Por Juan David Mosquera hay diálogos, sin avances importantes. Siguen ahí. Ni se ha dado su salida, pero tampoco se cierra la opción, como para decirle al hincha que respire más tranquilo porque el jugador se quedará.

El Portland Timbers es un club de importantes figuraciones en el último tiempo y muy afín a la idea de reforzarse con talento colombiano. Allí militan los hermanos Chará (Yimmi y Diego Ferney), también está Dairon Asprilla y Santiago Moreno.

Sources: Portland Timbers in advanced talks with Independiente Medellín to sign Colombia youth int’l RB Juan David Mosquera. Nothing agreed/done yet, but advanced.

Mosquera, 19, has made 59 apps with Medellín. Would occupy final U22 Initiative slot for Portland. pic.twitter.com/Dw5WKDC59Z

— Tom Bogert (@tombogert) July 16, 2022