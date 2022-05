El clásico de Andrés Ricaurte y Bryan Castrillón, según Comesaña

Dos novedades en la titular del DIM en el clásico fueron Andrés Ricaurte y Bryan Castrillón. ¿Por qué el DT se la jugó por ellos y cómo los vio?

Son un par de jugadores importantes, que a esta altura de la temporada no están consolidados en el 11 habitual elegido por Julio Comesaña. Tuvieron la oportunidad de consagrarse en el clásico. ¿Qué tal les fue? Andrés Ricaurte jugó los 90 minutos. Bryan Castrillón salió a los 64 (primer cambio). Sobre ellos hubo pregunta en la rueda de prensa.

Lo que dijo Comesaña de Bryan Castrillón y Andrés Ricaurte

-“Los jugadores no juegan porque se llamen Ricaurte, Castrillón o Vladimir Hernández. Juegan y tienen que guardar una relación con las características de los demás compañeros para que integren el equipo. No nos olvidemos que Ricaurte estuvo 10 fechas afuera y cuando estuvo afuera el equipo tuvo la levantada. Fue funcionando y andaba. Después, destruir algo que se logró… Vladimir no es Ricaurte y Ricaurte no es Vladimir. Diría que pueden ser un complemento. Uno es un jugador de profundidad y el otro es organizador de juego que cambia de ritmo con los pases profundos más de mitad de cancha. A veces juegan y a veces no”.

-“Bryan Castrillón ha tenido poca participación. Necesitaría un poco más de ritmo. Es un jugador hábil, muy rápido. A veces hay liviandad para algunos partidos con gente fuerte. Son jugadores livianos. Siempre pienso que a veces es mejor que entren con el partido ya iniciado a que entren iniciando el partido. Son jugadores que estando afuera entran y parece que tienen claro lo que tienen que hacer y dónde están las ventajas. Desarman lo que sea”.

-“Si juega Castrillón y jugamos con extremos como López, necesitamos volantes cerca de esos jugadores. Armar sociedades. Esas cosas hacen que yo a veces, queriendo poner a un jugador porque me gusta como juega, no pueda ponerlo. Tengo que esperar. Hoy ante las expulsiones de Atlético Nacional, pareciera que tienen un problema pero no. Para ellos es simple. Queda con 10, con 9, se recuesta y arma dos líneas de 4 o una línea de 4 y 3, ahí lo arreglan. Pero cuando uno tiene que resolver esos problemas, no es quién entra. Es a quién saca uno. Sabemos que hay gente afuera que puede gambetear, rematar de media distancia y uno se pregunta a quién saco (…). Estoy expuesto al error y cometo siempre alguno”.