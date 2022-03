Luciano Pons y Vladimir Hernández. ¿Por qué solo uno vuelve vs. Pereira?

Luego de dos partidos de ausencia por recuperación, Independiente Medellín puede volver a contar con uno de los titulares que estaba lesionado.

Recordemos que tanto Luciano Pons como Vladimir Hernández cayeron lastimados en juego de Sudamericana ante América de Cali. Por las sendas molestias que sufrieron el día de la clasificación a fase de grupos, dejaron de jugar el siguiente compromiso ante este mismo rival y también el duelo con Millonarios de la Liga BetPlay.

Independiente Medellín: ¡Vuelve Luciano Pons!

Para el juego ante Deportivo Pereira, el DT Julio Comesaña puede volver a contar con el goleador. Él estaba en recuperación tras recibir una fortísima entrada de Jorge Segura en la pierna derecha. Le causaron una gran herida que tuvo que se suturada. “Luciano Pons ya fue dado de alta desde el punto de vista médico. Se le retiraron los puntos y lleva dos sesiones de entrenamiento sin ningún tipo de problema para el cuerpo técnico”, confirmó el cuerpo médico del DIM.

No pasa lo mismo con Vladimir Hernández, el otro lastimado en el juego ante América de Cali. Según el informe del médico Édgar Méndez, “la evolución ha sido satisfactoria y la ecografía no muestra ningún tipo de lesión muscular. Eso sí, todavía no se encuentra al 100% según lo que él nos refiere. Tiene algo de temor sobre todo por la sensación que puede tener en los trabajos de piques, así que no va a estar disponible para el cuerpo técnico sino a partir de la próxima semana”.