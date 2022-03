¡La llamada clave de Comesaña a Javier Méndez! “No lo dudé ni un minuto”

¡Sí, así pasó! Lo contó uno de los fichajes de Independiente Medellín para 2022. El uruguayo Javier Méndez arribó recomendado por Julio Comesaña.

Ya se conocían. En 2016, cuando el DT había regresado a su país natal luego de otro paso con Junior, estuvo dirigiendo a Racing. Fue entonces cuando conoció al por entonces juvenil Óscar Javier Méndez. A partir de ahí encontró algo de lo que tanto le gusta en un futbolista, al punto que 6 años después pensó en él para su proyecto en el Poderoso. Ya lo tiene. Por ahora ha jugado poco. Trabaja por tener mayores oportunidades.

Javier Méndez y sus palabras por la llegada a Independiente Medellín

“Fue muy lindo llegar al club. Era un deseo grande de venir. Cuando el profe me comunicó que quería contar conmigo, no lo dudé ni un minuto”, empezó diciendo el futbolista de 27 años que antes jugó en Racing, Unión de Santa Fe (Argentina) y Danubio. Llegó al fútbol colombiano tras un año con 19 partidos y 2goles en su país natal.

“Tuvimos una charla por teléfono. Yo justo me encontraba de vacaciones en Uruguay, entonces cuando él me llama para manifestarme el deseo de tenerme acá, sinceramente no lo dudé porque ya lo había tenido de entrenador. Sé lo que es como persona y como entrenador”, agregó el futbolista sobre ese llamado que le hizo Julio Comesaña para llegar al DIM.

Y agregó: “Creo que uno al lado de una persona como él, con mucha trayectoria, puede seguir creciendo mucho. Opté por venir acá. Ahora me encuentro feliz y esperando seguir sumando minutos para poder encontrar un espacio en el equipo y después adueñarme de ese lugar”. De momento Javier Méndez solo suma 17 minutos oficiales de juego con el equipo. Todavía no fue titular.

El recuerdo que tiene Javier Méndez de Julio Comesaña

“Tenía 19 o 20 años cuando el profe me dirigió en Racing de Uruguay. Él llega al club, yo venía de las inferiores. Cuando llegó me tenía muy en cuenta, siempre aconsejándome y enseñándome todo lo que había vivido en el fútbol. La verdad que trato de aprender de las personas que tiene trayectoria en esto. Él tiene mucha sabiduría y mucho por enseñar”.