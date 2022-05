“Después del Junior, mi equipo es Independiente Medellín”: Iván René Valenciano

El exjugador de la Selección Colombia habló sobre su cariño por el club antioqueño y que recordó cuándo vistió la camiseta del DIM.

Iván René Valenciano habló sobre la posibilidad de hacerle fuerza a otro equipo que no fuera el Junior de Barranquilla y por su mente no pasó dudar en decir que el Medellín.

El ahora comentarista invitado en algunos programas de deportes respondió a la pregunta de “¿A qué equipo le haría fuerza si no estuviera el Junior?”, a lo que el ‘Bombardero’ respondió con una sonrisa: “Yo siempre lo he dicho después del Junior mi equipo es Independiente Medellín. Estoy agradecido con Medellín, un club que me abrió las puertas en un momento difícil de mi vida”, afirmó el goleador en el programa VBAR Caracol.

Valenciano recordó que la única afición que alguna vez coreó su nombre fue la del DIM y que siempre tendrá palabras de agradecimiento para ellos. “Solo tengo palabras de agradecimiento para la hinchada. La resistencia norte siempre me cantó goleador, Valenciano goleadooor”.

Iván Valenciano estuvo con Independiente Medellín en 1999 y dejó el club en el año 2000. El exdelantero fue uno de los goleadores más importantes del fútbol colombiano y está en la segunda posición con respecto a esta distinción, pues futbolista anotó 271 goles en su carrera profesional.