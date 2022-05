Del presidente de Jaguares al del DIM: “No me vaya a hablar del partido que aquí no pasa nada”

¿Qué tal la comunicación que hubo entre presidentes por el partido entre Jaguares e Independiente Medellín? Así la relató Daniel Ossa, el máximo directivo del DIM.

Mientras se estaba definiendo lo que iba a pasar y el cuadro antioqueño tenía claro que pensaba no viajar a Montería, buscó comunicarse con su colega de Jaguares. Lo llamó desde el jueves en la noche (dos días antes del partido) y no tuvo respuesta sino hasta el día siguiente en la mañana. Así lo contó en entrevista en Balón Dividido (ESPN).

La comunicación entre el presidente del DIM y el de Jaguares

Daniel Ossa llamó a Nelson Soto para hablar de lo que podría suceder con el partido que estaba programado para jugarse un par de días después. “El jueves en la noche no me contestó. Me contestó el viernes en la mañana tipo 9. Lo primero que me dijo es: ‘No me vaya a hablar del partido que aquí no está pasando nada’. Le dije que necesitaba saber de su óptica de la ciudad y del escenario. Dijo que no y que el partido iba. La llamada no fue tan larga. Entonces listo, seguimos mirando por otro lado, con personas más cercanas que pudieran ser más asertivas en la información y ya luego la comunicación en la tarde fue con el presidente Jaramillo. Con el presidente de Jaguares solamente fue esa corta llamada”.

No hubo nada que hacer del lado de Jaguares se mantuvieron en esa posición y por eso los jugadores se presentaron en la cancha del estadio Jaraguay en el momento en el que debía disputarse el compromiso: “Para los jugadores de Jaguares era un tema normal. Si desde la cabeza del club estaban viendo todo normal, de ahí para abajo estaba la misma información. Nosotros en nuestra reunión nos preocupamos por la gente de Jaguares pero al final dijimos que nos preocuparnos por nosotros ya que no había eco en Dimayor y ni en ellos mismos; ellos se presentaron. Tiene que haber sido con que estaban de acuerdo con salir a la cancha. Luego los vimos muy sonrientes con la situación que estaba pasando”, agregó Daniel Ossa.

Y respecto a la situación en el DIM, el presidente dijo: “El plantel internamente está muy fortalecido, el cuerpo técnico y nosotros como parte dirigencial. Fue una decisión unánime. Escuchamos a los capitanes, al técnico, al staff de logística y seguridad. Nosotros viajamos alrededor de 36 personas en cada partido. Hay varios componentes. Veníamos monitoreando lo que estaba pasando desde el jueves con personas allegadas en la ciudad de Montería. Finalmente no encontrábamos garantías para asistir al compromiso y se lo expresamos de esa forma al presidente Jaramillo. Teníamos que proteger la institucionalidad. Estaban pasando cosas complicadas. Creo que nos faltó más prudencia para tomar la decisión, empatía con lo que estaba sucediendo con los ciudadanos de Montería y todo el entorno. Había que tener más calma y no apresurarnos a decir que teníamos que jugar el partido porque sencillamente no se podía aplazar. Ese es un tema de orden nacional. Todos lo estábamos viendo por TV y redes sociales. Se nos hace que faltó prudencia y empatía con la situación”.