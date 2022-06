David Loaiza: el porqué se extendió el tiempo de recuperación y cuándo volvería

Uno de los habituales titulares del DIM no ha jugado en cuadrangulares. ¿Y alcanzará a jugarlos? Hay reporte médico confirmado.

Hace un par de semanas David Loaiza sufrió una lesión grado uno en el aductor. Se suponía que no le llevaría un tiempo significativo de recuperación, pero mientras estaba en ella sufrió un imprevisto que lo alargó. Por eso todavía no se le ve en cancha. No estuvo en los partidos de cuadrangulares ante La Equidad y Deportes Tolima. ¿Estará en lo que viene? Fue pregunta para el médico Édgar Méndez este jueves 2 de junio.

El médico del DIM y la novedad con David Loaiza

“Finalizando la semana pasada presentó una amigdalitis bacteriana que requirió ir a urgencias. Estuvo incapacitado por 3 o 4 días y eso hizo que el tiempo de recuperación aumentara un poquito más. Toco esperar a que revistiera ese proceso. En este momento está muy bien. A partir del día de mañana (viernes) inicia su segunda fase de fisioterapia con kinesiólogo y aspiramos a que más o menos en una semana esté dado de alta”.

Así que si se cumplen los planes del cuerpo médico, David Loaiza se perdería el par de duelos con Envigado y potencialmente podría estar en la revancha ante Deportes Tolima. Ese partido está programado para disputarse el fin de semana del 11 y 12 de mayo en el Atanasio Girardot. El otro compromiso que queda en cuadrangulares será en Bogotá ante La Equidad el miércoles 15 (por confirmar).

El reporte médico del DIM (2 de junio)