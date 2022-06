¡Con todo el DT de Envigado! Mensaje a Pipe Pardo: “No tiene que venir a increparme porque…”

Contra Envigado se jugó en la cancha y también afuera por un momento. Hubo lío en los banquillos. Pipe Pardo protagonizó uno y así le contestó, públicamente, Alberto Suárez.

Fue lo primero que dijo en rueda de prensa. Se refirió al cruce que tuvo con el atacante del DIM que fue titular y salió sustituido para el segundo tiempo. Sentado junto a los suplentes y los otros jugadores que ya habían salido, en un momento del juego se molestó. Se levantó a protestar por las constantes pérdidas de tiempo de los futbolistas locales. Lo hizo airadamente y terminó amonestado. También habría tenido un cruce con el DT rival.

De Alberto Suárez para Pipe Pardo en rueda de prensa

“Quiero decirle a Felipe Pardo que a mí me paga Envigado y no el Medellín. No tiene que venir a increparme porque no pudieron ganarnos. Esto es una competencia y tiene que ser leal. Win Sports invierte cientos de millones de dólares como para que dos equipos vengan y amañen un resultado y se tiren una competencia. Eso no lo voy a permitir”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Y menos cuando tengo un equipo donde 13 jugadores son canteranos. No puedo a ellos exigirles que sean competitivos y después, porque me voy a enfrentar al Medellín, venir a decirles que tenemos que perder porque es el Medellín, no. Soy una persona con muchos defectos, pero soy muy leal a las instituciones en las que trabajo”.

La rueda de prensa de Alberto Suárez (Dimayor)