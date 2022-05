Comesaña y una explicación sobre Pipe Pardo: “Si él estuviera en forma…”

Pipe Pardo volvió a ser tema en rueda de prensa de Julio Comesaña. La respuesta, para tranquilidad del hincha del DIM, explicó toda la situación.

Es que nuevamente el atacante referente que volvió al club tras jugar en el exterior fue suplente. Empezaron los cuadrangulares y él solo tuvo 10 minutos de acción ante La Equidad. Por eso la consulta. ¿Por qué no fue titular? El DT Julio Comesaña se tomó el tiempo de explicar los detalles de lo sucedido con él, que viene de jugar 44 minutos en los compromisos ante Deportivo Pasto e Internacional.

La explicación de Comesaña a la suplencia de Pardo

“Felipe Pardo no está para jugar los 90 minutos. Esa es clarita. Entonces nosotros miramos cuándo podemos utilizarlo y cuándo sería mejor: si con el partido con los dos equipos frescos y después tener que retirarlo o con el partido ya con los adversarios gastados un poco. Este es un equipo que juega con dos laterales que suben (Correa y Alba) y tiene dos extremos siempre abiertos en la banda. Mosquera hizo un trabajo extraordinario en eso de atacar y venir a defender haciendo casi que línea de 5 a veces. Pardo no iba a hacer ese trabajo. Él está en la derecha, se mete adentro y cuando reciben los carriles internos puede hacer un desastre porque tiene buen pase, tiene gambeta, es muy hábil. Entendí que no debíamos ponerlo ahí y mientras le vamos dando minutos. El partido no estaba asegurado tampoco y a veces uno tiene sensaciones. El rival estaba más en campo nuestro que en el primer tiempo, entonces traté de llevar las cosas un poco más largas. Puedo estar acertado o no. Si él estuviera en forma, jugaría de entrada”.

Rueda de prensa del DIM tras el triunfo sobre La Equidad (Dimayor)