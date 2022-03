Comesaña: “Me voy tranquilo. Sé qué fue lo que pasó, lo vamos a conversar”

Independiente Medellín perdió el clásico en el Atanasio y su DT habló reconociendo la derrota. “Hay que aceptar y seguir trabajando”.

Aunque el partido se jugó en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín fue visitante y volvió a perder en tal condición. Ahora fue un clásico que, aun así, dejó cierta tranquilidad en el cuerpo técnico encabezado por Julio Comesaña. Así lo explicó.

Julio Comesaña tras el clásico

“En los primeros 15 minutos del segundo tiempo tuvimos a Nacional allí. Hubo un par de atajadas importantes de Mier, sacando un remate de Vladimir. Tuvimos un remate de Pineda. En esos primeros minutos nosotros prevalecíamos en el juego. Fue un partido muy intenso, muy disputado. No estamos jugando con cualquier rival sino contra un buen equipo, con buenos jugadores y el juego tuvo momentos. Hicieron 2 goles en 4 minutos y eso es muy difícil de levantarlo y más con una expulsión”.

-“No estoy disconforme con el equipo, lógicamente sí dolido por la derrota. Hoy se dio la opción de perder, pero a uno no lo deja dormir cuando no sabe cómo perdió. Nosotros sabemos cómo perdimos”.

-“No se me pasó por la cabeza hacer modificaciones para este partido porque no había razones. Analizando también a Nacional, que venía en una circunstancia complicada, me pareció que no era necesario. Había que corregir algunas cosas porque este es un rival con jugadores de muy buena técnica en el mediocampo y rematadores de media distancia. Había que controlarlos para no dejarles espacios. Lo fuimos haciendo”.

-“Cuando vino el primer gol, estábamos pensando qué podíamos hacer para mejorar. Vino enseguida el otro gol y la expulsión. Ya la cosa no estaba para pensar en cosas que se complicaran más. Yo siempre digo que uno puede perder, pero hay que saber cómo se pierde. No da lo mismo 2-0 que 5-0. Hay que reconocer la derrota, aceptar y seguir trabajando”.

-“No vi al equipo caído, golpeado sí pero es lógico. Después viene lo de Pipe. 2-0 y con un jugador menos. Es muy bravo en ese momento, con fatiga y todo, levantar eso. Ya habíamos quedado disminuidos en el frente de ataque, las llegadas y la cabeza lógicamente empieza a decir que vas a perder. No vi al equipo entregado. Lo que pasa es que ya no teníamos herramientas ante un Nacional que se había fortalecido. A veces uno gana y no duerme. Hoy me voy tranquilo porque sé qué fue lo que pasó y lo vamos a conversar con los jugadores, con tranquilidad”.

-“Mañana hay que empezar a analizar el partido con América (Copa Sudamericana). No nos podemos quedar en esto. Tenemos que hablar 2 o 3 cosas puntuales de lo que pasó. Dar vuelta a la página y prepararnos solamente el martes para el partido del miércoles. Ahí estaremos revisando. Hay que agregar jugadores porque pueden estar más suplentes en el banco. Estaremos definiendo plantel. Vamos a estar solucionando todo esto y mañana revisando con más tranquilidad todas las incidencias del juego”.

La rueda de prensa de Julio Comesaña tras la derrota en el clásico (Dimayor)