Comesaña: “la única mancha” en la campaña del DIM y el porqué sabía que no seguiría

Julio Comesaña habló de su salida de Independiente Medellín. El equipo confirmó el mutuo acuerdo y ahora quiso dar su versión. ¿Qué pasó?

El DT uruguayo cerró su cuarto ciclo como entrenador del DIM en una campaña en la que tampoco hubo títulos. Con él al mando la escuadra cayó en fase de grupos de la Sudamericana, avanzó en Copa BtetPlay y fue eliminada en cuadrangulares de la Liga BetPlay. Con ese rendimiento se dificultaba su continuidad. En el club se tomó una decisión, lo citaron para hablarla y él la aceptó. Así se fue. Ahora habló en entrevista en Win Sports.

Las declaraciones de Comesaña en Win Sports sobre su salida

– Salida por mutuo acuerdo. “No había nada que negociar, simplemente cumplir con lo que indican las cláusulas a favor mío. No pregunté las razones por las cuales tomaban la decisión, el tema del acuerdo mutuo es que hay alguien que propone algo y la otra persona lo acepta”.

– El porqué sabía que se iría: “Mi continuidad en la institución no era muy probable. En esta etapa debíamos haber hablado lo que haríamos en el segundo semestre y eso no se hizo. Pienso que estaban con la expectativa de llegar a la final o ser campeones y si no se cumplía cambiarían de cuerpo técnico”.

– La campaña del DIM: “Los números no tienen discusión. Si miramos los últimos años y lo que hizo este semestre, clasificando a los cuadrangulares con 45 puntos en la tabla, se demuestra un rendimiento estable y parejo. La única mancha fueron los partidos frente a Tolima. No termino de entender cuál es la evaluación del equipo. No creo prudente que se aspirara a ganar un campeonato con argumentos sólidos. Es un equipo en construcción”.

– Reconocimiento a la plantilla: “Esta campaña merece todo el reconocimiento a los futbolistas, que aceptaron la exigencia de trabajo, del cuidado, de la atención y que le pusieron el corazón al juego. Salimos adelante muchas veces”.

Independiente Medellín confirma la salida de Julio Comesaña