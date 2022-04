Comesaña habla de la diferencia de jugar con Vladimir o con Ricaurte

La importancia de Vladimir Hernández en el equipo y el porqué Andrés Ricaurte ha tenido escasas posibilidades. Así lo aclara el DT del DIM.

El primero tiene que ver con Vladimir Hernández. Es un jugador que recién está volviendo de una recuperación de algunas semanas y que es vital en lo que se está jugando el equipo. El segundo también, pero quizá no para lo que se está jugando el DIM ahora. Así lo entienden Comesaña y el mismo Andrés Ricaurte. Se trabaja para avanzar y darle más posibilidades.

Julio Comesaña sobre Vladimir Hernández y Andrés Ricaurte

-“Ricaurte no es Vladimir y Vladimir no es Ricaurte. Son diferentes. Pueden ser complemento uno del otro”.

-“Vladimir agarra la pelota y acelera. Y cuando lo hace, limpia el camino. Se va hacia el arco. Es prácticamente un segundo punta y un compañero para Luciano Pons. Cuando él no está, nos quedan Luciano, Pineda y puede ser que estén Mosquera o Pardo y llegamos con esos jugadores. Es poca gente para llegar e hilvanar el juego. Sé que es poco pero tengo que hilar muy fino. De pronto intento otra cosa que no estamos en el momento porque no hay tiempo para trabajarlo, y pierdo lo que nosotros estamos logrando”.

-“Este equipo recibió a Ricaurte después de 2 meses sin saber si venía o no venía. Nunca tuve la claridad hasta el final de que él venía. Una cosa era el equipo pensado si venía Ricaurte y si Pardo estaba en condiciones y otra es el equipo que armamos y que durante 10 fechas no tuvo a Andrés”.

-“No soy capaz de tirar a un jugador donde hay grandes expectativas de lo que pueda generar, tirarlo a la cancha para decir que lo tiro y sea lo que Dios quiera. A los jugadores los respeto cuando tienen recorrido y me gusta cuidarlos. Me gusta mucho más cuidar al equipo. No estoy enojado ni molesto con nadie. Voy mirando y midiendo las cosas porque a nosotros no nos sobra nada”.

-“Andrés es muy inteligente y la inteligencia es lo que define a esas personas que se adaptan rápidamente a diferentes situaciones. Él sabe muy bien que para jugar en este equipo, tiene que jugar de otra manera. El equipo no le va a dar respuesta si no a él. Él sabe que tiene que aprovechar la movilidad y estar trabajando enormemente bien. Él está pensando en él y todo lo que está pasando. Va a terminar teniendo más incidencia en el equipo, en el juego nuestro, pero ahora estamos jugando clasificación. No podemos regalar nada”.