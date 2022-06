“Ellos subestimaron la Sudamericana” y “el DIM no tiene poder político”

Julio Comesaña se fue del DIM y se fue hablando fuerte. Quiso defenderse de las críticas. Lo hizo y de paso habló de lo que le falta al club en la parte directiva.

Esa entrevista que dio en el VBAR (Caracol Radio) la aprovechó para responder sobre varios temas que rodearon su cuarto paso como entrenador del Poderoso. Tuvo una eliminación de la Sudamericana en fase de grupos de la que se habló mucho. ¿La subestimó? Respondió a eso y lo que, dice él, sería una falta de poder político en el club, evidente en el momento de afrontar ciertas situaciones que terminaron afectando al equipo.

“Yo no subestimé la Sudamericana, la subestimaron ellos”

Ese tema fue importante en esta experiencia. El DIM eliminó a América de Cali en la primera fase y luego cayó eliminado en el grupo en el que compitió con Internacional, Guaireña y 9 de octubre. Cuando afrontó esa competencia, Comesaña dio unas declaraciones que muchos interpretaron como un desprecio a la competencia. Él siempre aclaró que su prioridad era la Liga BetPlay.

“Cuando dicen que subestimé la Copa Sudamericana, es mentira. Quizá ellos la subestimaron, el club la subestimó porque nosotros no nos preparamos para jugarla. Cuando llegué al club, el gran propósito y objetivo de la institución era clasificar a los ocho finalistas de la Liga BetPlay”, insistió.

Y en ese sentido, también habló de la situación por la cual el equipo terminó jugando dos partidos de local muy lejos del Atanasio Girardot: “El club tiene que cambiar en muchas cosas y tiene que lograr poder político y deportivo. No puede ser que todas las cosas le pasen al Medellín. Tuvimos que irnos a jugar a Pereira un partido crucial que lo teníamos que haber jugado en nuestra casa con hinchas. Y nos fuimos por allá a un hotel escondido, que no era lo ideal para nosotros, y el Inter nos ganó. En este torneo que viene, para que se preparen. Cinco partidos no se pueden jugar en el Atanasio porque hay espectáculos. ¿Siempre lo mismo? Después pasó lo de Jaguares y nos quitaron tres puntos. Entonces el club tiene que tener poder económico, poder de convocatoria y poder político”.

Declaraciones de Julio Comesaña en el VBAR (Caracol Radio)