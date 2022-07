La promesa fallida de Comesaña y charlas con David González

¿Por qué Bryan Castrillón volvió a Independiente Medellín pese a tener opciones en el exterior, qué pasó en ese tiempo y qué habla ahora con David González?

Después de destacarse en Deportivo Pereira, al canterano del Poderoso lo buscaron varios equipos pero él tomó la decisión de volver al DIM. Tenía una deuda pendiente y parecía contar con el apoyo del DT Julio Comesaña para este nuevo proceso. Así lo contó en entrevista en el VBAR (Caracol Radio). Fue algo que terminó lejos de la realidad y razón para salir nuevamente del equipo. ¡Incluso negoció su salida mientras todavía se jugaba la Liga! Ahora se destaca en Unión de Santa Fe.

Las declaraciones de Bryan Castrillón en Caracol Radio

– “Con Comesaña teníamos una relación normal. Era solo deportiva, de fútbol. Aprendí cosas de él, de su experiencia, pero no era nada más de algo futbolístico. Cuando terminé en Pereira tuve varias opciones para salir al fútbol del exterior y él no me dejó. Me llamó para decirme que iba a contar conmigo y que iba a ser muy importante. Entonces llego a Medellín y pasan estas cosas, pero todo es aprendizaje. Todo es para mejorar y todo es experiencia”.

– “Las negociaciones para irme del DIM estaban antes de jugar el último partido contra La Equidad. Mi decisión era irme. Tenía eso pensado. Todavía no estaba el ídolo (David González). De vez en cuando hablo con él. Jugué con él y tengo una linda amistad. Es alguien de admirar”.

– “Al salir del Pereira tenía ofertas de México y Portugal. Decidí Argentina porque es un lindo fútbol y una linda oportunidad. Sentía que me iba a hacer bien a aprender la cultura de acá. Creo que tomamos una buena decisión”.