¡Así fue el reencuentro entre Segura y Pons, ahora compañeros!

Jorge Segura volvió al DIM y en su primer contacto con la prensa, le recordaron la lesión que le causó a Luciano Pons. ¿Cómo fue el reencuentro ahora que son compañeros?

Recordemos: el 17 de marzo pasado, en partido de la Sudamericana en el Pascual Guerrero, Jorge Segura jugó para América de Cali y protagonizó una polémica acción. ¡Tremendo golpe! Se lo dio a Luciano Pons en el área, en una acción que el árbitro del juego dejó pasar sin sanción. No hubo penalti y sí un daño grande al atacante argentino del DIM que dejó el partido por lesión. Tuvo una herida de 1 centímetro que debió ser suturada. ¡Le cogieron 3 puntos y estuvo 10 días sin jugar!

¿Cómo recibió Luciano Pons a Jorge Segura, ahora su compañero en el DIM?

Lo contó Jorge Segura en rueda de prensa luego de los primeros entrenamientos en su regreso a Independiente Medellín. “Cuando pasó la que para muchos fue una tragedia -pero el que me conoce sabe que siempre trato de quitar limpio el balón- yo estaba muy mal. Ese día no dormí. Llamé al médico a ver cómo estaba. Hablé con Pons y me dijo que estuviera tranquilo y que no le había pasado nada”, fue lo primero.

Y agregó: “Pensé que no era verdad y que lo decía de dientes para afuera. Ahora hace dos días cuando nos vimos, me vino a abrazar, me preguntó cómo estaba y me dijo que era un gusto tenerme acá. Para mí eso da un respiro y tranquilidad”, dijo quien se convirtió en el segundo fichaje de Independiente Medellín para 2022-2.