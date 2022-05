Arregui lo aclara: el porqué “al verdadero hincha del DIM le estará agradecido siempre”

Adrián Arregui fue titular en el clásico que terminó con un pequeño lío entre él y un par de personas en la tribuna. ¿Qué pasó?

Lo aclaró el mediocampista argentino en rueda de prensa luego del triunfo de Independiente Medellín. Sintió la obligación de hablar al respecto, haciendo la separación entre esos personajes y el grueso de la afición que tiene el Poderoso. Es que tras el clásico que terminó empatado hubo manifestaciones de inconformidad de algunos asistentes al escenario en Envigado.

La aclaración de Adrián Arregui

-“Al verdadero hincha del Medellín le voy a estar agradecido siempre. No tiene explicación dónde va. Siempre están y siguen al Medellín. Entiendo que siempre quieren ganar, como también entiendo que teníamos la obligación de entrar dentro de los 8. Lo logramos. Hoy no perdimos, pero bueno, el contexto que ellos jugaron con 2 menos y demás hacen todo esto”.

-“Siempre he sido muy respetuoso. No me gusta generar violencia con la hinchada de nosotros ni con la de Nacional, jamás. En ninguna cancha me han visto haciendo señas ni calentando ni incitando a la violencia, jamás. Más allá de mi temperamento y mi forma de jugar dentro de la cancha, jamás lo hice ni lo haría”.

-“Lo que me molestó fueron unas palabras de dos personas que uno las identifica y que ojalá en algún momento las cruce para poder hablar como corresponde, que era lo que les decía. Uno dice y salta el otro. Se arma un despelote que no tiene sentido. Uno puede entender que esté conforme o no con el rendimiento y el resultado, pero lo vi muy individual”.

-“La bronca también de no haber podido ganar, el contexto y demás impulsan a eso, pero, como digo, soy un agradecido de la gente y cómo nos apoya. Estamos dentro de la fiesta en la que ellos querían estar y lo merecemos. Queda ahí. Fue un momento de calentura, desagradable porque no lo entiendo. Ahí queda”.