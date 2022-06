¿Alguna novedad con Christian Marrugo?

Hace un mes que Christian Marrugo quedó libre al decidir no continuar en Águilas Doradas. Tiene 36 años y vigencia absoluta en el fútbol.

Está claro que va a continuar su carrera. Son los últimos años de la misma y está a la espera de una definición sobre dónde jugarlos. ¿Independiente Medellín? Al continuar en competencia en la Liga BetPlay, el mercado de fichajes no es algo que se hable públicamente en este momento por parte de la directiva del equipo. Los movimientos que se hacen por ahora son confidenciales y sí tienen como objetivo un acercamiento con Christian Marrugo. Los avances o no por ahora no se divulgan. Lo que sí se sabe es que el jugador también está interesado y por ahora no tiene algo adelantado con otros equipos, más allá de los sondeos habituales.

¿Qué han dicho en el DIM sobre el regreso de Christian Marrugo?

Al presidente Daniel Ossa le preguntaron el 19 de mayo por el caso Marrugo y qué puede decirle a los hinchas sobre él: “Ha sido más de redes sociales, más de periodistas. Estamos tranquilos. No hemos definido nada, ni quién sale ni quién llega. Estemos apenas terminado los torneos y eso no será tema para nosotros en este momento”, dijo.

Un día después el que habló fue Julio Comesaña. Dijo: “El mercado es complejo, hay que competir buscando lo que uno necesita. Marrugo es un jugador que quedó libre, el año pasado queríamos traerlo y no se pudo. En este momento, hay que ver si las necesidades y las circunstancias son las mismas”.

Con Independiente Medellín todavía pendiente de definir el cierre del semestre (tiene opciones de ser finalista), esa necesidad tampoco se ha ventilado de su parte. Pasó un mes y Christian Marrugo sigue libre. Seguramente en una semana lo que se ha hecho con él se sabrá abiertamente. Vienen días de definiciones.