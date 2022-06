¿Algo con Independiente Medellín, Jackson Martínez?

Jackson Martínez sorprendió. Año y medio después de su retiro como futbolista profesional, abrió la posibilidad de regreso. ¡Y habló de 2 propuestas!

Rápidamente el hincha de Independiente Medellín se ilusiona. ¡Cómo no! Es un futbolista que hizo parte del título en 2009. ¡Fue fundamental! Aquella vez fue el goleador del certamen con 18 tantos. ¡Tremendo! Estaba en un nivel increíble. Fue la última imagen que dejó como jugador del club, ya que al año siguiente pasó a jugar a Jaguares de Chiapas en el fútbol mexicano.

Jackson Martínez y su posible regreso al fútbol profesional

“Tengo un examen y unas pruebas físicas que si salen bien, pueda que me den la oportunidad de volver en unas mejores condiciones en agosto; fe mi corazón no se ha ido el anhelo de seguir pateando el balón. Si Dios me da esa oportunidad volveré a disfrutarlo”, respondió Jackson Martínez sobre esa posibilidad de volver a jugar. Lo dijo en Noticias Caracol y aparte habló de dos opciones que tiene si es que efectivamente puede volver a la actividad.

¿Alguna de esas opciones es con Independiente Medellín? Él no habló al respecto. Lo que se sabe tiene que ver con versiones periodísticas que de momento apuntan a que no. Las opciones que tiene Jackson Martínez para volver a jugar luego de año y medio de manera profesional están en el exterior. Por ahora no hay algo ni con el DIM ni con otro equipo colombiano.

Eso sí, si es que finalmente se confirma que Jackson puede volver a jugar al más alto nivel, seguramente sí habrá algo del Poderoso. Es el equipo en el que debutó profesionalmente y lo lanzó al estrellato. Hay sentimientos muy fuertes de parte y parte. Hoy en día tiene 35 años y si pudiera regresar a la actividad, probablemente en el DIM se interesen en tenerlo. Se sabrá en un par de meses.

Jackson Martínez, entre su carrera como cantante y una posible vuelta al fútbol profesional El delantero chocoano habló sobre su actualidad en la música, pero también a la espera de saber si podrá regresar a las canchas. pic.twitter.com/V10L0kI1yp — Gol Caracol (@GolCaracol) June 3, 2022