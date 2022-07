¿Al DIM le interesó fichar a Andrés Felipe Román?

Mientras adelantan las negociaciones para la posible venta de Juan David Mosquera, en el DIM analizan opciones para reemplazarlo. ¿Andrés Felipe Román fue una?

El lateral derecho que iba a quedar libre tras el paso por Millonarios y que finalmente fue fichado por Atlético Nacional, en algún momento del mercado de fichajes fue relacionado con Independiente Medellín. ¿Realmente hubo algo por él del lado del Poderoso? Se lo consultaron al presidente del equipo, Daniel Ossa Giraldo, en entrevista en Múnera Eastman Radio.

¿El DIM estuvo detrás de Andrés Felipe Román en algún momento?

La respuesta del directivo fue: “Lo que hicimos fue preguntar. Hicimos una consulta y realmente nos parecen unos valores exagerados, exorbitantes para el fútbol colombiano. Yo creo que nos pidieron para que inmediatamente dijéramos que no”, respondió el directivo.

Y hasta ahí. Efectivamente el DIM no avanzó. Y menos sin definir todavía la situación con Juan David Mosquera. Por él hay importantes posibilidades en el exterior. Por eso no está siendo convocado a los compromisos del Medellín. Se busca no arriesgarlo. Está ad portas de lograrse una importante transferencia definitiva, pero todavía no se hizo.

Así que con Andrés Román o el que sea, no se iba a avanzar en ese momento. Independiente Medellín dejó que se cerrara el mercado de fichajes. Ahora solo tiene la opción de buscar a alguien sin contrato (hasta el 19 de agosto), si es que finalmente Juan David Mosquera se va.

La respuesta de Daniel Ossa sobre Andrés Román