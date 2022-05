Agresión al DIM desde la tribuna y palabras de Comesaña: “¿Por qué no aplauden al equipo?”

El Informativo Antioquia compartió imágenes de lo sucedido tras el clásico con los jugadores del DIM y algunos asistentes al estadio en Envigado. ¿¡Qué fue eso!?

Independiente Medellín empató el clásico. Terminó 0-0 luego de casi 30 minutos jugando 11 contra 9 por las expulsiones de Gio Moreno y Dorlan Pabón en el rival. Así llegó a 11 clásicos sin triunfos, en un momento en el que además llegó tras perder con Internacional en la Sudamericana. Fueron un par de resultados que molestaron a algunos y varios de ellos decidieron manifestarse en el Polideportivo Sur.

Las agresiones a los jugadores del DIM en Envigado

En la salida del equipo hacia el camerino tras el empate, se dio la situación. Varios asistentes al estadio se acomodaron encima del lugar por el que los jugadores debían pasar. Desde allí los insultaron y lanzaron objetos mientras pasaban rápidamente o intentaban calmar los ánimos, como fue el caso de Pipe Pardo y Adrián Arregui, por ejemplo.

Julio Comesaña en rueda de prensa respondió a eso: “Entendemos a la gente en sus sentimientos. No tengo nada en contra de ellos, pero no nos gusta esto. No nos gusta que lleguemos a un camerino y la hinchada nuestra nos despida ahí, y no la hinchada, una parte de la hinchada, desesperados allí, cuando llevan cuatro torneos que no entran. ¿Por qué no aplauden al equipo? En 14 partidos, perdimos uno, ¿se olvidan de eso también?”.

También Adrián Arregui dijo algo sobre el tema: “Lo que me molestó fueron unas palabras de dos personas que uno las identifica y que ojalá en algún momento las cruce para poder hablar como corresponde, que era lo que les decía. Uno dice y salta el otro. Se arma un despelote que no tiene sentido. Uno puede entender que esté conforme o no con el rendimiento y el resultado, pero lo vi muy individual”.