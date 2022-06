3 frases de David González que definen cómo será su DIM

Todavía no empezó a dirigir ni tampoco a entrenar con los jugadores, pero ya va conociéndose qué se va a ver de Independiente Medellín con David González como DT.

En las primeras 24 horas que pasaron desde la confirmación de su arribo a la dirección técnica del equipo en el que es Leyenda, habló en medios de comunicación, canales oficiales y rueda de prensa. Respondió todos los temas y en sus palabras empieza a notarse lo que quiere y lo que va a empezar a pedirles a sus futbolistas desde el 1 de julio cuando arranquen las prácticas bajo sumando.

3 cosas que se verán en Independiente Medellín con David González como DT

Así jugará: “Siempre he hablado de querer los equipos ofensivos, que tengan el balón y cuando no, lo recuperen rápido. Quiero un equipo que vaya adelante y que proponga. Depende demasiado de los rivales que vayamos a enfrentar. Estructura 4-3-3, si es teniendo el balón o no. Eso lo podemos ir hablando más delante”.

Objetivos: “Los tenemos a corto, mediano y largo plazo. Lo que yo quiero es simplemente que el equipo enamore a la gente. Que la gente quiera venir al estadio a ver un partido de Independiente Medellín. Que salgan contentos, que se rían. Se va a sufrir posiblemente porque en el fútbol es imposible que eso no ocurra, pero que no sea una cosa de todas las semanas. Que podamos cambiar ese estigma que tenemos de que todo lo nuestro es sufrido. Cambiar esa mentalidad es uno de los objetivos que tengo, además de todos los deportivos”.

Resultados: “En el fútbol siempre tiene que haber resultados. Por más que hablemos de un proyecto donde un jugador es querido por el club, querido por la hinchada, eso no es sostenible en el tiempo si no existen los resultados (…). Nosotros tenemos la certeza de que con nuestro proyecto, con la estructuración que tenemos, la metodología y la planeación tantos de los entrenamientos como de los partidos, esos resultados van a llegar”.

David González en rueda de prensa (Win Sports)