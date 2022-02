Tremendas palabras de Jurgen Klopp tras el debut de Díaz en Premier League

Jurgen Klopp lo volvió a hacer y de qué manera. Nuevos elogios para Luis Díaz luego de debutar en la Premier Legue en la victoria de Liverpool 2-0 sobre Leicester.

El colombiano fue titular y salió a los 90 minutos para que fuera aplaudido por toda la afición que se encontraba en Anfiled, quienes fueron testigos del primer partido del guajiro en la liga más importante del mundo.

Ante esto, el DT alemán, volvió a elogiar a Díaz públicamente, lo hizo este viernes en la atención a medios previa al juego del domingo ante Burnley. Eso sí, invitando a mantener la calma, pues para nadie es mentira que para este fin de semana ya estén disponibles para que estén desde el arranque Sadio Mané y Mohamed Salah.

“El de Díaz fue uno de los mejores primeros juegos que vi de un jugador nuevo, eso es cierto porque se ve completamente natural”, dijo Klopp y agregó que “es solo el primer juego y tenemos que ver cómo se adaptará a todas las cosas e intensidad que hay en la Premier League”.

No obstante, Klopp dejó claro quienes son los titulares. “No hay prisa y contra Leicester fue una muy buena oportunidad para comenzar, debido a lo de Sadio y Mo Salah regresa de un torneo increíblemente intenso”.

