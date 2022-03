Santos Borré: el VAR lo salvaba del ridículo y clasificación a cuartos

Eintracht Frankfurt avanza en la Europa League. Con Santos Borré en cancha, eliminó a Real Betis. Una de las jugadas del partido la protagonizó el colombiano.

Se dio en el primer tiempo. Una llave que llegó a territorio alemán con triunfo para el equipo que tiene al colombiano por 1-2, se extendió hasta la prórroga. En la vuelta terminaron 1-1. Borja Iglesias marcó para los españoles y Martin Hinteregger para los alemanes al minuto 120+1. El resultado le servía al elenco de Frankfurt para instalarse en la siguiente fase, así que no hubo lamento por el compromiso que no ganó. La tarea la había hecho en España ganando pese a que Santos Borré falló un penalti.

El falló de Borré en acción que iba a ser anulada por el VAR

El colombiano, canterano de Deportivo Cali, también fue titular en el partido de vuelta. Estuvo cerca de marcar un gol que le habría llevado tranquilidad al local pero lo falló de manera insólita. ¡Estaba solo! Buscó definir ante el arquero Rui Silva y lo que hizo fue enviar el balón afuera del terreno de juego. ¡No podía creer lo que falló!

Hasta ese momento la acción era válida. El árbitro Michael Oliver no había sancionado fuera de lugar. El juez de línea no se lo indicó. Así que todo parecía valer. Eso sí, si anotaba, el gol seguramente iba a ser anulado. Sería revisado en el VAR y se vería la posición adelantada en la que estaba. Entonces sí, falló, pero la acción no iba a ser válida.

Terminó el partido sin marcar. Salió a lo 83, así que no jugó la prórroga. Terminaron 1-1 y clasificación de Eintracht Frankfurt a una fase en la que el equipo que los otros colombianos que estarán son Luis Fernando Muriel, Duván Zapata y Alfredo Morelos. El equipo que cuenta con Santos Borré podría enfrentar a Atalanta,Rangers FC, FC Barcelona, Sporting Braga, Olympique de Lyon, RB Leipzig o West Ham United.

La insólita acción de Santos Borré en la Europa League (ESPN)