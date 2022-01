Repítalo sin parar: Luis Díaz, figura con el Porto

Luis Díaz regresó en la mejor forma, con gol y asistencia en un apretado triunfo visitante del FC Porto, visitante en campo del Estoril.

Mientras que en el mercado de fichajes Díaz y el Liverpool son noticia, con una vinculación que está cerca de darse sobre la base de unos 70 millones de euros o hasta más, el jugador se encarga de refrendar los elogios con estupendas presentaciones.

Este fin de semana el colombiano regresó tras un periodo de ausencia por COVID-19. Porto visitó al Estoril en el estadio António Coimbra da Mota, juego válido por la fecha 17 en el campeonato lusitano. El líder no dejó duda de ello en este compromiso, imponiéndose por marcador final de 2 – 3.

Además de Díaz también arrancó como titular Matheus Uribe, de quienes se espera sigan en buen nivel de cara a su presencia con Selección Colombia a finales de mes por Eliminatorias.

El local puso en severos aprietos al FC Porto. Lo ganaba 2 – 0. La reacción del Porto comenzó con el gol de Taremi en el minuto 49 y solo hasta el 84 volvieron las emociones. Luis Díaz puso el segundo gol y asistió en el tercer y definitivo tanto.

Luis Diaz with another goal and assist today to help Porto stay top of the league!

15g & 4a across Liga Portugal & UCL for the Colombian 👏🏾 pic.twitter.com/fVKRf7vulp

