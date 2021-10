Piden Puskas por gol del colombiano Dairon Asprilla

El delantero colombiano Dairon Asprilla, de 29 años, convirtió un auténtico golazo en la MLS con el Portland Timbers.

La acrobacia y distancia desde la cual hizo la chilena, desde fuera del área, cargan de elogios el gol conseguido por el ariete colombiano, quien juega en ese club con varios colombianos: Los hermanos Yimmi y Diego Chará, además de Santiago Moreno.

Asprilla, quien en su carrera deportiva jugó en Colombia para clubes como Alianza Petrolera y Millonarios, llegó a 10 anotaciones en la presente temporada de la MLS. El golazo al que hacemos mención se dio en el encuentro frente a San Jose Earthquakes, durante el triunfo 2 – 0.

El primer gol lo consiguió Yimmi Chará a los 34’, mientras que el golazo de Dairon se presenció a la altura del minuto 54.

Todo nació de un error por parte del arquero rival, quien cedió ante la presión de Asprilla, la pelota quedó fuera del área y de espaldas al arco el colombiano definió de chilena para el deleite de los allí presentes. Ni qué decir de los comentaristas deportivos, desbordados en elogios ante lo que acaba de pasar ante sus ojos.

He had the audacity. #RCTID pic.twitter.com/8pNByMXvGL

— Portland Timbers (@TimbersFC) October 28, 2021