¡Otro gol de la joya colombiana que está en La Masía del Barcelona!

Juanda Fuentes (18 años) vive una racha goleadora importantísima con el Juvenil A del Barcelona. ¡Hoy marcó su quinto gol en los recientes 5 partidos!

Tremendo nivel. El quinto tanto para el extremo derecho monteriano llegó para abrir el marcador en el duelo ante Girona. Se tomó solamente 15 minutos para anotar. Lo hizo aprovechando un genial pase interior de Txus Alba para definir a placer para el primer palo. ¡Golazo! Una más a su cuenta reciente.

El colombiano solo dejó de marcar en uno de los compromisos ante Damm. En los otros 4 lo hizo así: Sabadell (1), Lleide (1), Damm (2) y Girona (1). Para el triunfo de este domingo los otros que anotaron fueron Josep Cerdà y Luzzi. De tal forma. Juanda jugó 56 minutos. Con ese resultado, el Juvenil A del Barcelona que dirige Óscar López se mantiene en el liderato de La Liga.

🎥| ⚽ Goal! Juvenil A take the lead goal by Juanda Fuentes. Assist by Txus Alba#FCB #LaMasiapic.twitter.com/koqyOmnNCN

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) February 13, 2022