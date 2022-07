Oficial: Óscar Estupiñán, nuevo jugador del Hull City

Óscar Estupiñán fue prestando oficialmente en su nuevo equipo y será otro colombiano en el fútbol inglés, pero estará en segunda división.

El delantero que sonó para llegar a Atlético Nacional finalmente fue presentado por su nuevo equipo. El futbolista se decidió por llegar a uno de los países más futboleros del mundo y con 25 años estará en la segunda división del fútbol Inglaterra.

El colombiano ha tenido la oportunidad de jugar en el fútbol internacional desde que salió del Once Caldas en 2017. Desde entonces estuvo jugando en Ecuador y la mayor parte de su corta carrera en el fútbol ha sido en equipos portugueses.

El jugador nacido en la la ciudad de Cali estará por 2 años en su nuevo equipo y espera luchar por el ascenso a la Premier League.

“¡Estamos encantados de anunciar el fichaje de Óscar Estupiñán por dos años, sujeto a la obtención del permiso de trabajo!”.

✍️ We are delighted to announce the signing of Óscar Estupiñán on a two-year deal, subject to obtaining a work permit!

Welcome to Hull City, Óscar! 🇨🇴@GiacomCM #hcafc

— Hull City (@HullCity) July 13, 2022