Emerson Rivaldo Rodríguez fue anunciado este miércoles como nuevo jugador del Inter de Miami de la MlS tras dejar a Millonarios, equipo del que es canterano.

A través de la redes sociales, el equipo estadounidense confirmó el fichaje del extremo colombiano de 21 años de edad y lo anunció a través de un video que destaca las aptitudes de Rivaldo.

El anuncio de Inter de Miami

Official: Welcome, Emerson Rodríguez ✍🏼🇨🇴#InterMiamiCF has signed Colombian winger Emerson Rodríguez from Colombian top-flight powerhouse Millonarios Fútbol Club with a contract through the end of the 2025 #MLS season! https://t.co/EuwUq4IUxT

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2022

“Emerson is an exciting, dynamic young talent that we are excited to welcome to Inter Miami. His quality reinforces our team’s attack to help us achieve our goals this upcoming season.” – #InterMiamiCF Chief Soccer Officer and Sporting Director Chris Henderson pic.twitter.com/tnUAQ2BTdR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2022

Así las cosas, Emerson deja Millonarios para afrontar su primera experiencia internacional. La negociación se dio por 2.7 millones de dolares en lo que es un buen negocio para el Embajador que, segñun fuentes locales, conservaría un porcentaje por venta futura del jugador.

Emerson Rivaldo Rodríguez firmó un contrato que lo vincula al Inter Miami hasta el diciembre del 2025 con opción de extenderlo un año más, según sus destacadas participaciones.