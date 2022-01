Newcastle ofertó 25 millones de libras por un delantero de la Selección Colombia

El equipo inglés, que ahora tiene el mayor poderío económico de Europa, quiere contar en sus filas con un delantero colombiano.

Hace algunos meses, se confirmó la venta del Newcastle United al jeque Mohammed bin Salman, por lo que este tradicional club inglés se convirtió en el club más rico del viejo continente. Ahora tienen la posibilidad de reforzar el plantel con jugadores de primer nivel para entrar a competir con los equipos que dominan el panorama en la actualidad.

Ya se hicieron los primeros dos fichajes en esta nueva etapa del club: la compra de Kieran Trippier al Atlético de Madrid por 16 millones de euros y la del delantero neozelandés Chris Wood al Burnley por 30 millones de euros. Ahora han puesto ese mismo dinero sobre la mesa para negociar con un delantero de la Selección Colombia.

Se trata de Duván Zapata. Según reportó en exclusiva el diario Daily Record, han ofertado 25 millones de libras esterlinas al Atalanta para hacerse con los servicios de este jugador vallecaucano, que ahora mismo es la prioridad número 1 del club para la zona ofensiva. Lo quieren en este mercado de invierno para seguir avanzando con las contrataciones de alto valor que quieren realizar.

Actualmente, Zapata se encuentra lesionado y es duda para las próximas jornadas de eliminatorias con la Selección Colombia, pero no sería un caso de gravedad y no interrumpiría en una posible negociación para su traspaso a la Premier League. En Atalanta están dispuestos a negociar, recordando que en agosto estuvo a punto de irse al Inter de Milán.

Newcastle United offer €30m+ for Duvan Zapata as Saudi-owned club scramble to complete multiple high-value transfers.https://t.co/38NgW4ZS6nhttps://t.co/o03TZ6qtic pic.twitter.com/DobP8HNepD

— Duncan Castles (@DuncanCastles) January 17, 2022