Más líos para Manga Escobar: “Estoy en la calle esperando ayuda de mi gobierno”

Aumentan las complicaciones para Manga Escobar en Islandia, en donde fue denunciado por presunto abuso sexual. “Me están matando de la manera más dolorosa”.

Un par de semanas después de haberse hecho público el caso, el futbolista envió un mensaje a través de su cuenta en Instagram en el que detalla avances de lo sucedido. Las novedades son realmente difíciles para él en territorio extranjero. Así lo vive mientras espera aclarar los hechos por los que empezó todo el drama para él.

El mensaje de Manga Escobar en Instagram

El canterano de Deportivo Cali lo publicó junto a unas fotografías de sus maletas, ropa e implementos deportivos tirados en el suelo: “Hoy estoy en la calle esperando ayuda de mi gobierno. Me han sacado del apartamento, no puedo trabajar, no puedo volver a mi país pues la policía me ha quitado mi pasaporte en septiembre del año pasado”, fue lo primero.

Y agregó: “Se me agotaron los recursos pues ya he gastado más de 40 mil dólares en este país del cual soy preso. Me están obligando a pagar 70 mil dólares por la investigación de un caso por un crimen que no cometí. ¿Qué hago?”.

Finaliza diciendo: “Llevo esperando 6 meses a que se resuelva el caso y faltan 8 meses más para hacer una apelación, han violado todos mis derechos como ser humano. Esto es peor que estar en una cárcel. Buscaré donde pasar la noche de hoy, me están matando de la manera más dolorosa. Repost por favor”.