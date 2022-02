Malas noticias para Duván Zapata: jugó 13 minutos y se volvió a lesionar

Luego de varias semanas, el colombiano regresó a las canchas, pero solo pudo jugar un rato cuando volvió a resentirse y abandonó el campo.

Este domingo, Atalanta sufrió una dura derrota en condición de local cuando recibieron al Cagliari por la Serie A, donde los dos delanteros de la Selección Colombia, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata tuvieron acción, pero las cosas terminaron mal para ambos. Además de la derrota, tuvieron problemas físicos.

Sobre el minuto 58 de partido, Muriel, quien fue inicialista, sintió una molestia y el cuerpo técnico optó por hacer un cambio, dándole paso a Duván Zapata, que se estaba recuperando y no jugaba desde el 21 de diciembre, razón por la cual no estuvo en la pasada fecha FIFA con la Selección, pero no pudo ni siquiera terminar el partido.

Llevaba 13 minutos en el campo y se resintió nuevamente, por lo que no pudo continuar y el Gasperini tuvo que gastar otro cambio, enviando al juvenil Mihăilă. Ahora, habrá que esperar por el dictamen médico de ambos para saber el tiempo de incapacidad, cuando faltan poco más de 10 días para que hagan su debut en la Europa League.

El arranque de temporada estaba siendo bastante bueno para Zapata, pues lleva 9 goles en la Serie A y 3 más en la Champions League, 2 de ellos al Mánchester United, pero el tema físico no le está ayudando. Tendrán que trabajar ese tema para el remate de la campaña, pues en caso de que Juventus gane su partido, los sacarán de zona de clasificación de Champions.