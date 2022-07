Luis Suárez: sentida despedida de Granada ¡y tremenda presentación en Marsella!

Luis Suárez Charris, luego de 7 temporadas jugando en España, llega al fútbol francés. Es nuevo atacante de Olympique de Marsella y así lo presentaron.

La oficialización de la firma que lo unirá al club hasta 2025 se hizo a través de una animación a la que llamaron Mars Studios. Al atacante colombiano lo tocó protagonizar el Episodio VI. Fue presentado junto a Rubén Blanco (ex Celta), que llegó cedido y Jonathan Clauss (ex Lens), que también firmó por 3 temporadas.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜

✍️ « 𝗗𝗲 𝘃𝗶𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲 ! » #BienvenueSurMars 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 🛸🪐 pic.twitter.com/A6rHX5P5g8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2022

La despedida de Luis Suárez de Granada

“Gracias

Hoy me despido de la que ha sido mi casa durante estas dos últimas temporadas. Las despedidas siempre son difíciles, y más aún cuando tienes que decir adiós a un club al que le tengo tanto cariño.

Me despido del Granada CF, pero no sin antes dar las gracias a todas las personas que me han acompañado durante este camino.

Gracias a la Directiva, Entrenadores y Staff por confiar en mí desde el principio. Gracias compañeros por todos los momentos que hemos vivido dentro y fuera del campo. Pero sobre todo, gracias a la afición por apoyarnos en cada partido; una afición comprometida al 100% con el equipo, y a la que pido disculpas si en algún momento se ha sentido ofendida. Ojalá muy pronto volváis a ver al Club en el lugar que se merece.

Gracias de corazón”.

Luis Suárez y su presentación un 20 de julio