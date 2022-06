Luis Sinisterra aclaró los rumores y confirmó dónde jugará la próxima temporada

Luis Sinisterra es otro de los jugadores colombianos que ha impresionado y tiene a varios pretendientes preguntando por su ficha tras la temporada que acaba de hacer con el Feyenoord.

Clubes como el Arsenal, de Inglaterra, y el Bayern Leverkusen, de Alemania, son los que más se han acercado al atacante colombiano que hoy está valorizado en 18 millones de euros. Sin embargo, su salida del conjunto de Países Bajos no se ha concretado.

+ El pero de Rafael Santos Borré cuando le preguntaron por su futuro

+ Dávinson Sánchez tendría un giro inesperado en su carrera

Así lo expresó el mismo Luis Sinisterra en una entrevista que brindó a el medio Helden Magazine. Allí aclaró los rumores y confirmó donde jugará en la próxima temporada.

“Esos son rumores, he prorrogado mi contrato hasta el 2024. Si el Feyenoord quisiera venderme, y hay un club que me parece bien, podría pensar en una posible transferencia, pero por el momento solo trabajo con mi equipo actual”, señaló Sinisterra.

Sobre la Selección Colombia dijo que “perder la Copa del Mundo fue un duro golpe para todo el país, pero también para mí, en parte porque siento que he conseguido una posición permanente como internacional después de esos dos últimos partidos”.

Y agregó que “desde el principio he estado muy bien atendido por los jugadores mayores como David Ospina, James Rodríguez y Dávinson Sánchez. Lo que me aconsejaron fue que debía jugar mi juego y no preocuparme demasiado. Eso hizo que no sintiera presión y pudiera ser yo mismo”.