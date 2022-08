¿Luis Fernando Muriel o Memphis Depay, Juventus?

Son días definitivos en el mercado de fichajes de Juventus. Van por un delantero y, efectivamente, la opción de Luis Fernando Muriel interesa.

El atacante de la Selección Colombia tiene contrato en Atalanta hasta junio de 2023. Así que ahora mismo podría protagonizar un importante movimiento. Al tener una sola temporada más de vínculo, su salida ahora sería ideal para el club de Bérgamo para obtener algún beneficio económico. Si no lo hace, seguramente se irá gratis el próximo año. Todo cambiaría con una renovación que por ahora no es el Plan A. Se escuchan opciones.

La opción de Juventus para Luis Fernando Muriel

Tomó relevancia porque Atlético de Madrid no estuvo interesado en venderle a Álvaro Morata. Esa era la idea que tenían en Juventus luego de su salida y la de Paulo Dybala. Buscan un delantero. Volver a tener al español era lo pensado, pero no se podrá. Pusieron hasta 35 millones de euros para lograrlo, pero no hubo avances. Se quedará en el cuadro español.

Así que Juventus va por otro nombre. Hay 3 opciones. Se habla de Arkadiusz Milik, Memphis Depay y Luis Fernando Muriel. De ahí no saldría el nombre que llegaría. Y en el caso del colombiano, está ahí luego de una temporada en la que anotó 14 goles y dio 10 asistencias con Atalanta. Tiene 31 años. Es una opción que está siendo evaluada.

Depay, por su parte, está en Barcelona, pero ha perdido protagonismo por el arribo de Robert Lewandowski. Su salida también puede plantearse, sobre todo por la propuesta que alista Juventus. Se mantiene la expectativa y en breve habría novedades. El fichaje de un atacante es prioridad en la escuadra que ya cuenta con Juan Guillermo Cuadrado.

Él y Luis Fernando Muriel ya han sido compañeros de equipos. Compartieron en US Lecce cuando Juan empezaba su experiencia en Europa. También suelen jugar juntos en la Selección Colombia. ¿Ahora se juntan en Juventus?

TuttoSport sobre Luis Fernando Muriel y Memphis Depay