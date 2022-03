Luis Díaz: nuevo premio y otro partido de Champions

Luis Díaz vuelve a jugar con el Liverpool por Champions League definiendo el paso a los cuartos de final del torneo y celebra su primer premio personal.

El delantero colombiano recibió su primer trofeo individual con el Liverpool después de que su único gol con los ‘Reds’ fuera elegido como el mejor del mes de febrero. Las votaciones por parte de los aficionados del mundo, le dieron el premio a Díaz.

El gol anotado por el jugador de la Selección Colombia fue frente al Norwich y fue la primera anotación de Luis Díaz con la camiseta del Liverpool en Anfiel. Con una frase especial el equipo dio a conocer al ganador del premio, “Un movimiento de equipo especial rematado con estilo”.

A special team move finished off in style 😍

Luis Diaz’s first goal for the Reds has won Goal of the Month for February 👏 pic.twitter.com/iM9LoqoE0N

— Liverpool FC (@LFC) March 8, 2022