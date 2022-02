Por la fecha 26 en la Premier League, Liverpool juega en condición de local frente al Norwich City. Luis Díaz hace parte de la convocatoria. Formaciones confirmadas.

El colombiano Luis Díaz, hasta el momento, estuvo en un partido de Premier League, siendo titular (contra Leicester City).

Hizo 32 minutos en la FA Cup y media hora por Champions League entre semana. Lo interesante de todo es el buen ritmo que tiene en cada presentación, sacando provecho en esos minutos. Logra destacarse, lo cual habla muy bien del proceso en el cual se encuentra, adaptándose a un equipo en plena competencia, con rodaje y en fases cruciales.

Para este fin de semana el Liverpool se cruza con el Norwich City, cuadro a su vez ubicado en la casilla 18 de la clasificación general. En puestos de descenso directo. Liverpool aparece segundo con 54 unidades, a 9 del líder Manchester City y con 7 de ventaja con relación al tercero (Chelsea).

Debido al desgaste entre semana las opciones de ver más tiempo a Luis Díaz con el Liverpool aumentaron. De allí que no sea tan sorpresiva su presencia en el 11 inicial dispuesto por el entrenador alemán Jürgen Klopp.

El partido se disputa a partir de las 10:00 a.m., hora de Colombia. Puede verse por televisión mediante las señales de ESPN y Star +.

🔴 #LIVNOR 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴

Firmino is out with a muscle injury that is being assessed.

— Liverpool FC (@LFC) February 19, 2022