No podía terminar mejor la temporada para Luis Díaz en el fútbol de Portugal. Recibió otra distinción, en la que fue por votación y aplastó a sus rivales.

El guajiro fue seleccionado como el mejor jugador del año en la Liga de Portugal tras las encuestas que realizó, como en todos lo años, el destacado medio deportivo ‘O Jogo’.

“Se premió al colombiano Luis Díaz, del FC Porto, con el premio al Mejor Jugador del Año, aplastando a su competencia: 67,4% frente al 11% de Coates (Sporting) y el 8,5% de Rafa (Benfica)”, escribió el mencionado diario.

Ante esto, el FC Porto felicitó por las redes sociales al colombiano. “Luis Díaz fue elegido Mejor Jugador del Año por los lectores de O Jogo. “Un deseo que tengo muchas ganas de conseguir en 2022 es ser campeón con el FC Porto”.

🤩 Luis Díaz foi eleito Melhor Jogador do Ano pelos leitores do Jornal O Jogo ⚽💪

🎙 “Um desejo que quero muito atingir em 2022 é ser campeão com o FC Porto” 🐉#FCPorto #LuisDíaz #oJogo @LuisFDiaz19 pic.twitter.com/NLkF2pSuMG

— FC Porto (@FCPorto) January 2, 2022