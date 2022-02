Luis Díaz: al banco frente a Burnley

Con el regreso de Sadio Mnaé al Liverpool, el colombiano esperará en el banco en su segundo partido de Premier League.

Aunque la rompió en su debut en la liga inglesa, Luis Díaz será suplente en el duelo que Liverpool sostendrá este domingo 13 de febrero frente al Burnley.

El cotejo se jugará en el antiguo estadio Turf Moor y los de Klopp intentarán recortar puntos con respecto al Manchester City, líder absoluto del torneo inglés.

Será el primer partido fuera de casa para Luis Díaz. El colombiano espera ver minutos en el segundo tiempo. Mientras tanto, será el relevo de Sadio Mané. El número diez del equipo que viene de ganar la Copa Africana de Naciones con Senegal.

⭐ 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 ⭐

Here’s how we line up for #BURLIV this afternoon 👊

— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2022