Más y más elogios de Jurgen Klopp para Luis Díaz

En cada rueda de prensa del Liverpool en la que habla Jurgen Klopp hay nuevos elogios para Luis Díaz, jugador colombiano que pasa por un gran momento en Inglaterra.

El guajiro ya completó su primer mes con el conjunto inglés y ya suma un tanto (el mejor de febrero), un título (Carabao Cup) y la clasificación a cuartos de final en la Champions League, algo que día a día aplaude el técnico alemán.

Ahora, en la atención a medios previa al juego de este sábado ante Brighton, Klopp volvió a referirse de Luis Díaz y lo “sorprendente que ha sido su fichaje”.

“Sorprendentemente rápido. Cuando fichas a un jugador, nunca sabes lo rápido que irá. Obtienes lo que ves en el entrenamiento o en los juegos. Ha sido brillante hasta ahora”.

We’re LIVE with Jürgen Klopp ahead of #BHALIV on Saturday! 🎙 https://t.co/s7YAngZV4E

— Liverpool FC (@LFC) March 11, 2022