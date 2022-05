Lesión de Yerry Mina: ¿es de gravedad?

Yerry Mina volvió a salir de un partido por una lesión y dejó preocupación en Frank Lampard y sus compañeros del Everton.

Nuevamente Mina es noticia en Everton y la Premier League por una lesión. El defensor central salió antes de los 20 minutos del juego entre Leicester City y el Everton.

El colombiano sintió una molestia y tuvo que ser sustituido por su compañero Michal Keane. Nuevamente se habla del futbolista por sus lesiones, que desde su llegada al equipo inglés han sido constantes y que no le han permitido tener una continuidad.

En lo que va de la temporada Yerry Mina solamente ha podido disputar 13 partidos, además sus problemas físicos hicieron que no fuera llamado a la Selección Colombia en la Eliminatoria.

Yerry volvió hace poco a jugar con el Everton después de estar lesionado desde febrero y el entrenador Lampark le había brindado la confianza para ser el líder de la defensa.

Hasta el momento lo único que se conoció al respecto fue por parte del periodista Patrick Boyland, quien habló sobre la posible lesión que tendría el defensor, “Le pregunté a Lampard sobre Mina. Espero que el problema de la pantorrilla de Mina no sea tan grave, aunque habrá un escaneo para ver”, afirmó.

Se estima que en los próximos días se conozca el parte médico oficial y el tiempo de recuperación que tendrá el futbolista de 27 años.

