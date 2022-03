La frase de Jürgen Klopp por el gol de Luis Díaz

Lo dicho por el director técnico del Liverpool seguramente pasó por la mente de quienes vimos el gol de Luis Díaz contra Brighton.

Siendo usted jugador de fútbol, en una acción semejante: ¿Correría el riesgo? Luis Díaz, valiente, fue en disputa. Ese valor le permitió llegar primero al cruce con el balón. Arriesgada jugada, que bien pudo terminar en algo peor. Una lesión, un fuerte traumatismo.

“Su cabezazo es muy valiente e hizo lo correcto”, declaró Klopp al término del partido ganado por el Liverpool 0 – 2 al Brighton (Salah marcó el segundo tanto, de penalti).

Genuinely gets worse every time you watch this…

Shameful decision 🤷‍♂️pic.twitter.com/3BA2gLsnFd

