La estadística en la que supera a Mohamed Salah

Dentro de lo muy bueno que ha mostrado Luis Díaz en Liverpool hay un dato no menor en el que supera al referente del equipo.

Lo destacó The Analyst en un seguimiento hecho al par de jugadores con la camiseta de los Reds. Ellos entraron en un estudio que se hizo con todos los jugadores de las 5 principales ligas europeas. Buscaron quiénes son los que más convierten los traslados de balón en remates al arco u ocasiones creadas (goles o asistencias).

“Luis Díaz todavía lidera tanto los lanzamientos (46) como los goles (10) luego de un acarreo de balón en la Primeira Liga portuguesa esta temporada, a pesar de que jugó por última vez con FC Porto el 23 de enero. Desde que se unió al Liverpool, agregó 10 tiros más y anotó una vez con un acarreo de balón. Esto lo lleva a 56 participaciones de tiro, por encima de Vinícius Júnior (55), y 11 participaciones en goles, por encima de Mohamed Salah (10), en la temporada de la liga nacional 2021-22”, indicó el estudio.

Se tiene en cuenta el paso de Luis Díaz por FC Porto y lo que ha hecho en sus primeros juegos con Liverpool, así como toda la temporada del egipcio. “Por supuesto, la mayoría de ellos ocurrieron en Porto, pero su tasa de participación de tiros por 90 minutos en Inglaterra está por encima de cualquiera de los mejores hombres de la Premier League, incluso Salah”, indicó Liverpool Echo al respecto.

Luis Diaz has shown what he can do better than Mohamed Salah to help Liverpool

