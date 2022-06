El nombre de Juan Guillermo Cuadrado ha sido centro de atención en las últimas horas tras conocerse que su renovación con Juventus aún no estaría activada.

Ante esto y tras la finalización de su contrato, su salida del conjunto italiano sería un hecho. Así lo informaron medios como la ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Fichajes.com’ y ‘Corriere dello Sport’.

+ Camilo Vargas vuelve a ser el mejor jugador de la Liga MX

+ Mateus Uribe: “Luis Díaz fue el mejor jugador de Porto con solo medio torneo”

Dichos medios explicaron que una reducción del salario sería el argumento para no firmar el nuevo contrato. Ante esto y tras la posibilidad de salir como agente libre, su nombre fue vinculado con el Inter de Milán y el Atlético de Madrid.

Por estas suposiciones, el mismo Juan Guillermo Cuadrado utilizó sus redes sociales para aclarar su situación y así dar una versión oficial sobre su futuro.

“Me siento muy bien en la Juventus, en ningún momento he rechazado ninguna propuesta, porque nunca ha habido negociación. Tengo un gran respeto por mi club y mis compañeros”, escribió el colombiano.

Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni

— Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 7, 2022