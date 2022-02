Jurgen Klopp y los nuevos elogios para Luis Díaz: “Nunca había visto a un jugador…”

Este miércoles, el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, volvió a hablar de Luis Díaz sobre los últimos entrenamientos y las nuevas conversaciones que ha tenido con el colombiano.

El entrenador alemán atendió la rueda de prensa previa al juego de este jueves ante Leicester City, en lo que será un partido con muchas expectativas, válido por la jornada 24 de la Premier League de Inglaterra. Allí volvió a elogiar al exPorto.

“Hemos aprovechado mucho tiempo juntos, él ha entrenado muy bien con relación a lo que le pedimos. Pep Lijnders (asistente) habla portugués y español, entonces nos comunicamos así, es un gran muchacho. Ahí vamos con su adaptación, el martes corrió un montón en la sesión y lo disfrutó bastante”, inició.

Y agregó que “es una experiencia constante con el rondo, una práctica muy buena. Lo veo bien realmente (Luis Díaz) y en el último juego estuvo en una posición que marcó diferencia”,

“Luis Díaz está ok. No hemos pasado mucho tiempo juntos, hemos tenido únicamente cuatro sesiones de entrenamientos… Nunca había visto a un jugador sonriendo tanto tiempo en un rondo, se nota que lo está disfrutando y eso es bueno. Es un gran muchacho. Ahí vamos con su adaptación”, concluyó Jurgen Klopp.

El compromiso válido por la fecha 24 de la Premier League se llevará a cabo este jueves 10 de febrero a partir de las 2: 45 p.m. (hora colombiana) en el estadio de Anfield.

Join us LIVE as the boss previews tomorrow night’s meeting with @LCFC in the @PremierLeague 🎙#LIVLEI

https://t.co/1KCrPa9Nga

— Liverpool FC (@LFC) February 9, 2022