“Es un orgullo estar acá”: Díaz, en su primera entrevista en Liverpool

Luis Díaz dio su primera entrevista para el canal oficial del Liverpool. Se mostró contento por todo lo que ocurre alrededor suyo.

LFCTV es el canal institucional del club de Merseyside. Ahí el colombiano entregó sus primeras declaraciones como red, hablando sobre sus sensaciones sobre lo que significa llegar a un equipo tan laureado y ser compañero de tantos cracks mundiales.

Happy to have you here ☺

It’s time to watch @LuisFDiaz19’s first interview as a Red 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) February 4, 2022