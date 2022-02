¡Equipo de Premier League casi frustra el paso de Luis Díaz a Liverpool!

“Es verdad. Hablé con Luis Díaz por teléfono y estábamos bastante avanzados para ficharlo del FC Porto”, contó su DT. ¿¡Qué pasó!?

La frase la dijo David Moyes, el DT de West Ham United, en entrevista con el diario The Mirror. El colombiano era uno de sus objetivos para enero de 2022. Él lo había pedido. Estuvo al frente de esa intención, incluso hablando con el futbolista. Todo estaba adelantado en una operación que estuvo muy cerca de cambiar la carrera de Luis Díaz. Habría ido a la Premier League pero no justamente a los Reds.

“Es verdad. Hablé con Luis Díaz por teléfono y estábamos bastante avanzados para ficharlo del FC Porto. Tengo entendido que el Liverpool vendría a por él en el verano. Yo iba a tratar de conseguirlo en enero… No sé si nuestro intento de conseguirlo tan rápido afectó la decisión del Liverpool (ficharlo pronto), pero es un muy buen jugador. Tuve un período en el que pensé que estábamos solos. Hablamos con el agente en Londres y lo pusimos en marcha”, dijo el DT que hoy en día tiene a West Ham en la sexta posición de la Premier League (42 puntos).

Y agregó: “Luego se sumaron otros clubes. Nosotros estábamos listos para hacer ofertas por los jugadores correctos y, lamentablemente, no llegamos allí (…). Tuve una conversación con Luis Díaz por teléfono. Con un intérprete y su agente. Realmente esperaba que él fuera a elegir West Ham. No lo conseguimos, pero nuestra ambición de fichar a los mejores jugadores para mejorar el equipo es buena”.

A final de cuentas fueron Jürgen Klopp y los Reds los que se adelantaron a todos. Estaba claro que estaban siguiendo al jugador. Y al enterarse de las otras opciones que tenía, rápidamente adelantaron las gestiones. Por ende el fichaje del colombiano fue anunciado cuando el futbolista estaba en concentración con la Selección Colombia. Esa “amenaza” de tener a West Ham United y otros equipos intentando lo mismo, hizo que Liverpool FC hiciera rápidas gestiones para tenerlo. Hoy lo disfruta.

