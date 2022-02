¡El tipo de mensajes que empiezan a verse en Anfield para Luis Díaz!

Menos de 5 partidos le bastaron a Luis Díaz para ser uno de los favoritos de varios hinchas de Liverpool. ¡Este pequeño es un ejemplo!

Se le vio en el reciente compromiso ante Leeds United. Ese terminó en goleada para el local. ¡Fue 6-0! Era la cuarta vez para el guajiro jugando en Anfield y ya algunos lo estaban esperando con mensajes. Al final lo despidieron con ovación. Sobre los últimos minutos de juego, cuando Jürgen Klopp decidió sacarlo de la cancha, nuevamente hubo aplausos para él. ¡Una locura! Ya muchos lo quieren.

El niño que le pidió la camiseta a Luis Díaz con un mensaje

Estuvo en Anfield con una cartelera que decía: “Can I have your shirt, Díaz, please (magic word). Here is your little treat… Puedo tener tu camiseta, Luis Díaz, por favor (palabra mágica). Aquí está tu pequeño regalo”, era el mensaje. Le ofreció una golosina al colombiano a cambio de esa camiseta con el dorsal 23 que tanta ilusión ha generado en la afición de los Reds.

El hombre de la Selección Colombia no se percató de eso en el estadio. Por eso el padre del niño lo está buscando a través de redes sociales. En Twitter, al día siguiente del partido, escribió: “Luis Díaz, mi hijo Jerome trató de llamar tu atención en el juego de anoche para darte un regalo. ¡Eres su jugador favorito!”. Mostró la foto del pequeño en el estadio con el cartel y lo que piensa darle al futbolista.

Se trata de una muestra más de cariño al colombiano que apenas suma 5 partidos con la camiseta de Liverpool. Tiene un gol y una asistencia. Por ahora todas han sido victorias para él y los suyos. Todavía están en carrera en las 4 competencias oficiales de la temporada.