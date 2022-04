El mercado de fichajes arroja noticia sobre Juan Guillermo Cuadrado

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, a sus 33 años, ajustó una temporada más de contrato con la Juventus de Turín.

Informó el propio club, la extensión en el vínculo labora del fútbol colombiano. “Indisoluble” es el término utilizado para allí para confirmar la continuidad de Cuadrado, quien ha jugado 262, con 24 goles y 53 asistencias. “¡Qué bueno seguir juntos, Panita!”, escriben en el portal oficial del club italiano.

Así, el colombiano asegura la permanencia en un aliga de alto nivel hasta el 2023, cuando culmine su vinculación. Luego de eso, quizás, pueda darse su partida a otro país. En su momento él contó acerca de la posibilidad de volver al fútbol colombiano porque le gustaría retirarse con la camiseta del Independiente Medellín.

“Indisoluble.

Un adjetivo que describe algo que no finaliza, que no puede ser deshecho o que no se puede romper.

La relación entre la Juventus y Cuadrado, entre Juan y el blanco y negro pueden definirse con esa palabra. Algo que va más allá del campo de juego, que lo supera.

Y ese vínculo continuará hasta 2023.

La historia de Juan como Bianconero se construye partido a partido, minuto a minuto. Para ser precisos, 18274 minutos a lo largo de 262 partidos.

Cuadrado es extremo, lateral y mediocampista. Tiene corazón y pasión. Es técnica e imaginación. Su impulso lo llevó a conseguir 24 goles y 53 asistencias desde que llegó a la Juve..

La última temporada repartió 10 asistencias en la Serie A y 17 en todas las competencias, récord para un defensor. Nadie entregó más pases para gol desde su llegada a Turín. Esta temporada también convirtió cinco goles, igualando su mejor registro de las temporadas 2015/16 y 2017/18.

Juan es único, irremplazable.

¡Qué bueno seguir juntos, Panita!”